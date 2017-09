Actualidade

O condutor que atropelou mortalmente cinco peregrinos em Coimbra, em 2015, vai começar a ser julgado hoje sob a acusação de cinco crimes de homicídio por negligência e quatro crimes de ofensa à integridade física por negligência.

O julgamento, no Tribunal de Coimbra, surge na sequência do acidente que provocou a morte de cinco peregrinos e que deixou outros quatro feridos, quando um jovem condutor de um automóvel se despistou à saída de uma curva no Itinerário Complementar (IC) 2, na localidade de Cernache, em Coimbra, invadindo a faixa onde seguiam a pé cerca de 80 pessoas, em direção a Fátima.

O condutor de 26 anos, residente em Penela, concelho do distrito de Coimbra, é também acusado pelo Ministério Público da prática de um crime de condução perigosa de veículo automóvel, incorrendo ainda na pena acessória de proibição de condução de veículos automóveis.