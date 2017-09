Venezuela

A Organização de Estados Americanos (OEA) vai realizar esta semana várias audiências para avaliar se o Governo da Venezuela cometeu crimes contra a humanidade, durante a repressão de manifestações da oposição no país.

Esta avaliação vai permitir determinar se a situação de "violência e repressão", ocorrida ao longo de 120 dias de protestos, deve ser levada ao Tribunal Penal Internacional (TPI) como crimes contra a humanidade, indicou a OEA em comunicado.

As audiências vão ser dirigidas por Luís Moreno Ocampo, atual assessor especial do secretário-geral da OEA, Luís Almagro, para as questões que envolvem crimes contra a humanidade.