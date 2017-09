Actualidade

As autoridades do Vanuatu alertaram para o aumento da atividade de quatro vulcões daquele arquipélago do Pacífico que caso entrem em erupção podem afetar ligações aéreas, informaram hoje os 'media' locais.

Os vulcões em causa são o Ambae, o mais alto (1.496 metros), o Lopevi (1.413 metros), o Ambrym (1.334 metros) e o Tanna (405 metros), segundo o Departamento de Meteorologia e Geologia do Vanuatu.

A atividade sísmica em torno do Ambae, que entrou pela última vez em erupção em 2005, mantém-se no nível 3, ou "catastrófico", numa classificação em que o máximo é o 8, ou "mega colossal". Na mesma categoria encontra-se também o Ambrym, onde são significativos os ruídos de fundo e os níveis de gás.