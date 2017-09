Actualidade

Taiwan prepara-se hoje para a chegada do tufão Talim que, de acordo com as previsões, vai passar perto do norte da Ilha Formosa.

O Centro Meteorológico Central de Taiwan emitiu um alerta à navegação e anunciou que o Talim deve originar vento e chuva fortes na quarta-feira, devendo, na noite desse dia, passar perto da zona norte da ilha, muito povoada.

O recém-nomeado primeiro-ministro de Taiwan, Lai Ching-te, convocou uma reunião especial do Governo e ativou um centro de resposta para emergências em cooperação com as autoridades locais.