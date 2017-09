Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,33% para 5.123,84 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em terreno positivo e o seu principal índice, PSI20, subiu 0,11% para 5.107,22 pontos, seguindo a tendência dos mercados europeus.

Das 19 cotadas que integraram até segunda-feira o PSI20, 13 terminaram com ganhos, cinco desceram e uma ficou inalterada. A Altri liderou as subidas e avançou 3,55% para 3,75 euros enquanto o BCP ficou no topo das descidas com um recuo de 4,63% para 0,20 euros.