Enfermeiros/Greve

A adesão à greve dos enfermeiros foi de 86% no primeiro turno, disse o sindicalista José de Azevedo, adiantando que espera o número venha a subir ao longo do dia de hoje, segundo dia da paralisação.

"Hoje subiu mais um pontinho. Pela contagem que fizemos é a de que a média de adesão à greve está nos 86 por cento. Isto relativamente ao primeiro turno que teve início às 00:00 e terminou agora de manhã", disse à agência Lusa o presidente dos Sindicato dos Enfermeiros (SE).

José de Azevedo disse também à Lusa que a reunião de segunda-feira do primeiro-ministro com o ministro da Saúde e a que vai acontecer hoje entre Adalberto Campos Fernandes com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) são "manobras de diversão".