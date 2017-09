Actualidade

As áreas científicas, tecnológicas, de engenharia e matemática atraem cada vez mais estudantes no ensino superior, refere um relatório da OCDE hoje divulgado, que considera que "Portugal está a viver uma mudança geracional" nas escolhas de áreas de estudo.

As áreas de engenharia, indústria e construção são aquelas que melhor representam o salto geracional em termos de escolha de áreas de estudo, aponta o relatório 'Education at a Glance 2017' da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), dedicado a analisar o estado da educação nos países parceiros.

"Enquanto há apenas 15% de diplomados em engenharia, indústria e construção com idades entre os 25 e os 64 anos, esta área representou a que mais graduados formou em 2015 no ensino superior (21%, que comparam com uma média de 14% na OCDE)", refere o relatório.