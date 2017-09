Actualidade

O escritor Paul Auster afirmou, em Cascais, que o mundo "entrou numa nova era" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que "ainda não é possível fazer arte" baseada no governo que este constituiu.

Num encontro com jornalistas, na segunda-feira, no âmbito do Festival Internacional de Cultura com o propósito de debater os temas suscitados pela sua nova obra, "4 3 2 1", Auster debruçou-se sobre o panorama político do seu país de origem, voltando a tecer críticas a Trump, uma figura que classifica como um indivíduo "furioso, irracional, instável e narcisista: um perigo que se alimenta da atenção" que o mundo lhe dá.

O autor afirmou que Trump "está apenas no início", o que impede reflexões artísticas exatas. Na ótica do escritor, primeiro cabe "aos jornalistas apurarem a verdade de tudo o que se passa agora", partindo do princípio que o "bom jornalismo" é o "trabalho mais importante para o bem-estar do mundo".