A Mota Engil anunciou hoje que assinou dois contratos no valor de 320 milhões de euros com o Governo da Costa do Marfim para a recolha de resíduos em Abidjan nos próximos sete anos.

O documento foi assinado entre uma subsidiária da Mota-Engil África e o Ministério da Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável local e é referente a dois setores para "Limpeza Urbana, Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos na capital Abidjan" por um período de sete anos.

"O conjunto das duas operações envolverá cerca de 280 viaturas e dois mil colaboradores, servindo cerca de 4,6 milhões de habitantes e, prevê-se, incluirá a recolha de mais de oito milhões de toneladas de resíduos urbanos", sinaliza a Mota-Engil.