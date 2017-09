Actualidade

O Ministério Público da Catalunha deu hoje instruções a todos os corpos de polícia desta região para impedirem o referendo de autodeterminação convocado pelo executivo regional, para se realizar a 01 de outubro, e proibido pela justiça espanhola.

As diretrizes parecem dirigidas em particular à polícia regional catalã (Mossos d'Esquadra), que depende diretamente do Governo regional, que insiste na realização do referendo separatista que a justiça espanhola suspendeu.

Segundo uma nota enviada à imprensa, o Ministério Público dirigiu-se a "todas as forças da polícia" - Guardía Civil, Polícia Nacional e Mossos d'Esquadra - para lhes dar instruções no sentido da necessidade de atuarem contra as autoridades, funcionários ou particulares, "com o fim de evitar que se cometam delitos".