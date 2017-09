Autárquicas

O líder da Coligação Democrática Unitária (CDU) reconheceu hoje preocupação com os jogos de futebol da I Liga, nomeadamente o clássico Sporting-FC Porto, no dia das eleições autárquicas, mas disse manter confiança na participação e resultado positivo.

"Seria desejável que não houvesse essa sobreposição, esses jogos, num dia tão importante em que são as eleições para as autarquias. De qualquer forma, é preciso confiar nos portugueses, nos eleitores. Estamos convictos que, independentemente do futebol, sua importância e atração, no dia 01 de outubro os portugueses vão mesmo votar", disse Jerónimo de Sousa, numa "mini-arruada", na Parede, Cascais.

No mesmo domingo das eleições autárquicas (01 de outubro) disputam-se os encontros da oitava jornada do principal campeonato luso: Sporting de Braga-Estoril-Praia (16:00), Sporting-FC Porto (18:00), Marítimo-Benfica (20:15) e Belenenses-Vitória de Guimarães (20:30).