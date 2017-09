Actualidade

Louise Bourgeois, Jimmie Durham, William Kentridge e Julião Sarmento surgem entre os 34 artistas que estarão representados na segunda edição da bienal de arte contemporânea anozero, em Coimbra, foi hoje anunciado.

Com o tema "Curar e Reparar", a segunda edição da bienal anozero vai decorrer de 11 de novembro a 30 de dezembro e coloca mais uma vez a arte contemporânea a dialogar com o património da cidade, ocupando, entre outros espaços, o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, o Colégio das Artes, a Maternidade Bissaya Barreto ou a igreja do Convento São Francisco.

Na cidade, vão estar obras de 34 artistas, 18 estrangeiros e 16 nacionais, das quais 17 foram produzidas a convite da bienal, cuja produção está a cargo do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC).