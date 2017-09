Actualidade

Os trabalhadores da Transmarítima retomaram hoje a travessia na Baía de Maputo entre a capital e o bairro da Catembe, depois de chegarem a acordo com a direção da firma, disse à Lusa fonte do Ministério do Trabalho.

A fonte indicou que os trabalhadores da Transmarítima e a direção da empresa alcançaram um entendimento, depois de uma mediação da Comissão de Arbitragem Laboral de Moçambique (COMAL), sem referir o conteúdo do acordo.

Os trabalhadores entraram em greve na segunda-feira, paralisando o ferry-boat que faz a ligação entre as duas margens da Baía de Maputo, entre a capital do país e o distrito municipal da Catembe, em reivindicação de aumentos salariais.