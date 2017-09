Vistos 'Gold'

A ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz negou hoje que a ex-secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes lhe tivesse pedido para reconduzir António Figueiredo como presidente do Instituto dos Registos e Notariado.

"Maria Antónia Anes não me pediu para nomear António Figueiredo", declarou Paula Teixeira da Cruz, ao ser inquirida na qualidade de testemunha pelo procurador José Niza, no âmbito do processo Vistos 'Gold', que tem como arguidos António Figueiredo, Maria Antónia Anes, o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, três empresários chineses e um angolano, entre outros.

Questionada sobre o concurso da CRESAP, em que Maria Antónia Anes era vogal e no qual António Figueiredo foi reconduzido, a testemunha garantiu não ter tido qualquer interferência direta na nomeação do presidente do IRN, mas considerou normal que este tenha sido reconduzido porque o concurso "ficou deserto" e António Figueiredo era "um bom dirigente", com carreira no setor.