Actualidade

O Sporting estreou-se hoje com um empate em casa do Olympiacos por 2-2, em jogo da primeira jornada do grupo D da Youth League em futebol, no qual recuperou de um resultado desfavorável de 2-0.

Os gregos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Kostanasious, aos 18 minutos, e de Lamprou, dois minutos depois, mas os 'leões' recuperaram na etapa complementar, com tentos de Miguel Luís, aos 47, e de Elves Baldé, aos 76.

Além do Sporting, também se estreou hoje o Benfica, vice-campeão desta prova, que replica o modelo da Liga dos Campeões, tendo goleado 5-1 na receção aos russos do CSKA Moscovo, em jogo do grupo A, enquanto o FC Porto apenas fará a sua estreia na quarta-feira, com a receção aos turcos do Besiktas, no grupo G.