Actualidade

O treinador português Filipe Gouveia já não é treinador do Sporting da Covilhã, informou hoje o clube da II Liga de futebol na sua página da internet.

Segundo o emblema serrano, a saída deu-se a pedido do técnico, tendo ambas as partes chegado a acordo para a rescisão do contrato.

"O SC Covilhã informa que terminou a ligação que mantinha com o técnico Filipe Gouveia. O pedido foi realizado pelo próprio treinador, invocando motivos pessoais. Apesar de a direção tentar dissuadir o técnico da sua ação, este mostrou-se decidido na sua decisão", comunica o clube, na nota emitida na sua página da internet.