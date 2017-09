Tancos/Armas

As avaliações pedidas pelo ministro da Defesa à segurança das instalações militares recomendam o aperfeiçoamento da formação e treino do pessoal dedicado à guarda do material militar, partilha de informação e normas comuns aos ramos.

"Deverá capitalizar-se todas as oportunidades" para que "se aperfeiçoem processos de credenciação, formação e treino dos militares dedicados a funções de segurança e, quando aplicável, se promovam ações deste particular de cariz transversal".

A conclusão consta de uma informação que o ministério da Defesa fez chegar à comissão parlamentar de especialidade, a que a Lusa teve hoje acesso, resumindo as principais recomendações dos relatórios entregues ao governo pelos ramos militares e pela Inspeção-Geral de Defesa Nacional.