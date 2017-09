Actualidade

Uma criança morreu hoje na localidade de Sortelhão, Guarda, na sequência de uma presumível intoxicação com monóxido de carbono, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, a alegada intoxicação por monóxido de carbono ocorreu no interior de uma casa de habitação da aldeia de Sortelhão, freguesia de Santana da Azinha, no concelho da Guarda, e vitimou "uma criança com cerca de 12 anos".

O CDOS da Guarda adiantou que o alerta foi dado cerca das 16:39.