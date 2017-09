LC

O treinador Sérgio Conceição desvalorizou hoje o facto de o FC Porto ter 19 futebolistas disponíveis para a receção de quarta-feira ao Besiktas, recordando que vai ter de prescindir de mais um na estreia da Liga dos Campeões.

"Além da situação da UEFA, com o 'fair-play' financeiro, que nos limitou a inscrição de mais jogadores, temos estas duas baixas, mas, mesmo assim, ainda tenho de deixar um de fora. Tenho 19 disponíveis. Com estes tenho a certeza de que vamos dar uma resposta capaz, determinada e de grande ambição, que tem sido a imagem do FC Porto no campeonato", disse.

Em causa, está a limitação de inscrição a 22 futebolistas, ao invés dos habituais 25 - os 'dragões' têm apenas 21, pois emprestaram Rui Pedro ao Boavista - devido ao 'fair-play' financeiro da UEFA, bem como as ausências, por castigo, do avançado camaronês Aboubakar e do lateral uruguaio Maxi Pereira no arranque do grupo G.