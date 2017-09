Tancos/Armas

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, garantiu hoje ter "todo o gosto" de prestar esclarecimentos na Assembleia da República, na segunda-feira, sobre o caso do alegado furto de armamento nos paióis de Tancos.

"Sou membro de um órgão de soberania e nunca esqueço isso. Independentemente de tal facto, sempre fui à Assembleia quando fui convidado para tal. Nunca, em nenhuma circunstância, se bem me recordo, deixei de ir à Assembleia quando para tal fui convidado, e irei com todo o gosto, esclarecer o que for necessário", disse Azeredo Lopes em Washington, nos EUA, no final de um encontro no Pentágono com o secretário da Defesa norte-americano, James Mattis.

O ministro recusou, no entanto, comentar as declarações feitas numa entrevista publicada no domingo no Diário de Notícias e transmitida na rádio TSF, na qual admitiu poder não ter havido qualquer furto nos paióis de Tancos.