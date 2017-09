Actualidade

A polícia informou que está a investigar relatos da existência de um atirador ativo no maior hospital do Estado de New Hampshire, de onde foram retiradas algumas pessoas.

A polícia da cidade chamada Líbano adiantou que está a investigar relatos da existência de um atirador ativo no Centro Médico de Dartmouth-Hitchcock.

As pessoas estão a ser avisadas para evitar a área e o tráfego automóvel foi parado numa estrada conducente ao hospital.