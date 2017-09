Autárquicas

O candidato da CDU à Câmara de Vila Nova de Gaia mostrou hoje "grande preocupação com o futuro do Centro Histórico" do concelho, defendendo que a população "deve ser chamada a pronunciar-se" e criticando o "investimento focado no turismo".

Em declarações à agência Lusa, Mário David Soares disse que o Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, perdeu 1.400 pessoas de 2001 a 2011 e que atualmente quem ali vive "é uma população muito envelhecida, à qual foram privatizadas as vistas".

"Foram retiradas famílias daqui [referindo-se à beira-rio] com a promessa de voltarem mas, ao fim de vários anos, continuam em bairros sociais espalhados por Vila Nova de Gaia. Há casas e ruas degradadas, espaços abandonados, recantos que são até perigosos e portas arrombadas [no Centro Histórico]. Começaram a privatizar o rio e as vistas", disse o candidato da coligação PCP/PEV.