Autárquicas

O candidato socialista à presidência da Câmara de Lisboa e atual presidente do município contestou hoje as críticas dos seus adversários relativamente ao estado da cidade, advogando que "Lisboa está melhor do que estava há dez anos".

No âmbito da apresentação da Comissão de Honra da sua candidatura, presidida pelo fadista Carlos do Carmo, Fernando Medina lamentou que os seus adversários nestas eleições autárquicas só digam "mal de tudo [...], como se a cidade estivesse pior do que estava há quatro anos ou há dez anos, tão mal como nunca esteve em toda a sua história".

"Mas isso não é verdade. Lisboa está melhor do que estava há dez anos", afirmou o autarca, considerando que "Lisboa vive hoje um tempo único de oportunidades e de realizações".