O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, reuniu-se hoje em Damasco com o Presidente sírio, Bashar al-Assad, com quem discutiu temas como a cooperação militar e a ajuda humanitária.

A cooperação militar entre a Rússia e a Síria foi abordada "no âmbito das bem-sucedidas operações das forças governamentais com o apoio da aviação russa para acabar definitivamente com o [grupo 'jihadista'] Estado Islâmico (EI)", segundo um comunicado oficial.

"Também foram debatidos temas como a estabilização da situação na Síria, o funcionamento das zonas de trégua e o fornecimento de ajuda humanitária à população", lê-se na nota.