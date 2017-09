Autárquicas

O candidato do Partido Democrático Republicano (PDR) à Câmara de Bragança quer que o comboio volte a apitar na autarquia e que, em vez de ecopistas, se construa ferrovia numa região que perdeu o transporte ferroviário há 25 anos.

Manuel Vitorino falou hoje das propostas que tem para o concelho, numa sessão na sede de campanha, e inclui o comboio nas questões da mobilidade, garantindo que "o preço de uma linha férrea estreita é, mais ou menos, o preço de uma estrada municipal, contrariamente ao que as pessoas pensam".

O candidato do PDR à Câmara de Bragança criticou a opção que tem sido seguida pelos autarcas de construir no canal da antiga linha do Tua, entre Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, uma ecopista, defendendo que "as verbas poderiam ser transferidas para outra aplicação" e ser construída a ferrovia com "o triplo do que se gasta na ecopista".