O candidato do Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em Alemão), à chancelaria alemã, Martin Schulz, acusou hoje a indústria automobilística de "fraude massiva" pelo escândalo das emissões poluentes e garantiu que lhe vai "exigir contas".

Schulz fez estas declarações quando interrogado durante uma entrevista televisiva, no contexto das eleições legislativas alemãs de dia 24 de setembro, por um cidadão, que também se interessou pelas consequências para a saúde da poluição atmosférica dos veículos.

O líder do SPD atacou, neste particular, a chanceler e sua rival cristã-democrata Ângela Merkel, acusando-a de ter "bloqueado pessoalmente" a opção de uma queixa coletiva contra as empresas do setor automóvel que manipularam as emissões poluentes dos seus motores.