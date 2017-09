Actualidade

O juiz Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, autorizou hoje a abertura de uma investigação contra o Presidente Michel Temer, suspeito de ter beneficiado ilicitamente uma empresa que atua no maior porto do país.

Michel Temer será investigado juntamente com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures neste caso que veio a público em maio, junto com outras denúncias que envolvem membros do Governo brasileiro.

Na decisão, o juiz do STF justificou que existem indícios para levar o caso para a frente.