Actualidade

Os três principais índices da bolsa nova-iorquina encerraram hoje em níveis inéditos, graças designadamente à progressão dos valores financeiros.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,28%, para os 22.118,86 pontos, o tecnológico Nasdaq valorizou 0,34%, para as 6.454,28 unidades, e o alargado S&P 500 ganhou 0,34%, para 2.496,48.

As inquietações associadas a um eventual aumento de tensões entre Washington e Pyongyang e à passagem do furacão Irma sobre o Estado da Florida dissiparam-se depois do fim de semana.