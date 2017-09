Actualidade

Derrotada há dez meses nas eleições presidenciais norte-americanas, Hillary Clinton publica hoje a sua versão dos acontecimentos, em que assume a sua responsabilidade mas rejeita absolver intervenientes, como o FBI, a Rússia e os media.

No livro, intitulado 'What Happened' ('O Que Aconteceu'), lançado hoje nos Estados Unidos, a antiga candidata democrata não mede as palavras sobre o sucessor de Barack Obama na Casa Branca: um "mentiroso", "sexista", indigno e incompetente.

Hillary, que cumprirá 70 anos em outubro, relata o "choque" da noite da eleição, em novembro passado, a sensação de ter sido "esvaziada" e a "tristeza" que não a abandonou por semanas. E, depois, o regresso à vida, graças à sua família, a uma técnica de respiração alternativa... e Chardonnay.