Actualidade

O Conselho de Segurança das Nações Unidas debateu hoje a situação na Guiné-Bissau, devendo aprovar na quarta-feira uma declaração presidencial a pedir o cumprimento do Acordo de Conacri.

A reunião começou com uma apresentação das conclusões do terceiro relatório do secretário-geral sobre o país, seguida de uma apresentação de um representante do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS).

Um esboço inicial da declaração que será adotada na quarta-feira circulou a 27 de agosto, foi debatido a 07 e 08 de setembro, mas o consenso apenas foi atingido a 11 de setembro (segunda-feira).