Actualidade

A Áustria anunciou hoje o sucesso do lançamento de uma emissão obrigacionista a 100 anos, uma duração excecional tornada atrativa pela fraqueza das taxas de juro nos prazos mais curtos.

O Tesouro austríaco felicitou-se hoje à noite por ter sido o primeiro Estado da Zona Euro a ter colocado uma emissão com uma duração tão longa, provando assim, considerou, "a alta cotação do crédito" do país junto dos investidores, segundo o comunicado que emitiu.

A emissão suscitou o apetite dos investidores, que fizeram ofertas num total de 10,8 mil milhões de euros. O Tesouro austríaco anunciou ter aceitado 3,5 mil milhões de euros de 208 subscritores, na sua maioria gestores de fundos, a uma taxa de 2,1%.