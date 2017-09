Actualidade

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na terça-feira estar disposto a dialogar com a oposição no país, no âmbito da mediação proposta pelo presidente da República Dominicana e pelo antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero.

"Quero anunciar que (...) aceito esta nova jornada de diálogo", disse o chefe de Estado venezuelano na televisão oficial do país, referindo-se ao que apelidou de convite de Danilo Medina e de José Luis Zapatero.

Maduro indicou que este repto permite iniciar, muito brevemente, "uma nova jornada de diálogo para a paz e para a democracia venezuelana".