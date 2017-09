Actualidade

O secretário de Estado adjunto do ministro da Economia francês, Benjamin Griveaux, declarou-se confiante, na terça-feira, em Londres, na capacidade de Paris atrair atores financeiros inquietos com a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Vão haver anúncios, mas não me compete a mim fazê-los. Compete aos principais interessados fazê-lo, porque a escolha estratégica é a sua e o calendário é o seu. Nem se trata de pressionar. Creio mesmo que seria contraprodutivo", declarou, durante um encontro com jornalistas.

Griveaux está em Londres, na terça e quarta-feira, para se reunir com instituições financeiras que podem ser tentadas a transferir parte das suas atividades para o continente, considerando aquela saída, o designado 'Brexit', prevista para março de 2019.