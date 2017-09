Actualidade

A Coreia do Norte classificou hoje de "provocação atroz" e "bloqueio económico de grande escala" o programa de sanções imposto por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU sobre o regime de Pyongyang, pelo seu mais recente teste nuclear.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte referiu hoje, em comunicado publicado pela agência estatal KCNA, que as sanções são "resultado de uma provocação atroz destinada a privar a República Popular Democrática da Coreia do seu legítimo direito de autodefesa e para sufocar completamente o seu estado e as suas pessoas através de um bloqueio económico em larga escala".

A declaração acrescenta que as sanções propostas servem para Pyongyang verificar que "o caminho que adotou é absolutamente correto".