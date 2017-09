Actualidade

O antigo Presidente norte-americano Jimmy Carter defendeu que os Estados Unidos funcionam mais como uma "oligarquia do que como uma democracia", tecendo duras críticas à política externa norte-americana sob a liderança de Donald Trump.

O antigo presidente democrata (1977-1981) considerou que Trump devia falar abertamente com a Coreia do Norte sobre um tratado de paz em vez de lidar com ameaças, e disse não ter esperança que consiga negociar a paz entre Israel e a Palestina, depois de um recuo na política de longa data dos Estados Unidos relativamente à solução de coexistência de dois Estados.

Jimmy Carter falava na terça-feira diante de centenas de apoiantes no Carter Center em Atlanta, no estado da Georgia.