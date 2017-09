Venezuela

A aliança da oposição venezuelana Mesa de Unidade Democrática (MUD) rejeitou hoje o reinício de um diálogo com o Governo do Presidente Nicolás Maduro, por considerar que não existem condições para uma negociação séria.

"A MUD reitera que não há um reinício do diálogo", afirmou, em comunicado, numa reação ao anúncio feito por Maduro de que estava disposto a dialogar com a oposição, no âmbito de uma mediação proposta pelo presidente da República Dominicana, Danilo Medina, e pelo antigo primeiro-ministro espanhol José Luís Zapatero.

"O convite do Presidente Danilo Medina não representa o início de um diálogo formal com o Governo. O tempo de gestos simbólicos terminou. Para entrar numa negociação séria, exigimos ações imediatas que demonstrem a verdadeira disposição para resolver os problemas do país e não para ganhar tempo", explicou a MUD.