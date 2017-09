Actualidade

O primeiro-ministro timorense reuniu-se hoje com vários responsáveis do país, na sequência de uma rusga a navios chineses apanhados a pescar tubarão em águas do país.

Rui Maria de Araújo confirmou à Lusa que a reunião, em que estiveram o procurador-geral, o ministro do Interior e o comandante da Marinha, entre outros, foi convocada com urgência menos de um dia depois da agência Lusa ter noticiado pormenores da rusga, efetuada no sábado pela Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), apoiada por elementos da organização ambiental Sea Shepherd.

"Temos que investigar o que ocorreu. As autoridades judiciais vão ver as provas existentes e têm que tomar medidas. Vamos resolver isto", afirmou o primeiro-ministro timorense à Lusa.