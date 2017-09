Actualidade

Mari Alkatiri deverá ser indigitado ainda hoje para o cargo de primeiro-ministro pelo chefe de Estado de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, que gostaria de ver o Executivo tomar posse na sexta-feira.

A indigitação de Mari Alkatiri é formalizada num decreto presidencial que poderá ser assinado "ainda hoje ou o mais tardar amanhã [quinta-feira] de manhã", disse à Lusa fonte da Presidência timorense.

A candidatura de Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), foi hoje apresentada ao chefe de Estado, num encontro com a liderança da Fretilin e do Partido Democrático (PD), momentos depois de assinarem um acordo de coligação para o Governo nos próximos cinco anos.