Actualidade

Dois sismos de magnitude 4,2 e 4,6 sacudiram na terça-feira a zona norte e uma área no sudoeste da Colômbia, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, anunciou o Serviço Geológico da Colômbia.

O terramoto no sudoeste do país ocorreu pelas 22:34 (04:34 em Lisboa) e o epicentro foi localizado na "fronteira com o Equador". A profundidade foi "superficial", ou seja, inferior a 30 quilómetros, segundo a mesma entidade.

Pouco antes, pelas 22:07 (04:07 em Lisboa), tinha sido registado um sismo de magnitude 4,6, a uma profundidade de 130,7 quilómetros, com epicentro no município de Becerril, no departamento de Cesar, acrescentou.