Autárquicas

O antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro participará em duas iniciativas de campanha autárquica do partido, em Trancoso e em Lisboa, onde vota, e diz identificar-se com a candidatura de Assunção Cristas.

Manuel Monteiro explicou à Lusa que a ação de campanha em Lisboa, no âmbito da lista da coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) à Junta de Alvalade, avançada hoje pelo jornal Público, resultou de um convite do cabeça de lista, o líder da JP de Lisboa, Francisco Camacho, e do número dois, o líder da nova tendência democrata-cristã do CDS Abel Matos Santos.

"Sei que, com total liberdade, hoje há pessoas que para a Junta votam A e para a Câmara votam B, não é o meu caso. Se não me sentisse minimamente identificado com o todo não aceitaria participar numa ação da parte", respondeu, quando questionado se vai votar em Assunção Cristas.