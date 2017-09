Actualidade

As autoridades do Bangladesh anunciaram hoje que encontraram mais de sete corpos de refugiados 'rohingya', incluindo de crianças, que morreram em naufrágios, após fugirem da violência na Birmânia.

Desde o final de agosto, quando escalou a violência no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, cerca de 100 pessoas morreram ao tentar atravessar o rio Naf, que separa a Birmânia do Bangladesh, ou através do golfo de Bengala.

"Encontrámos sete corpos hoje, incluindo de crianças, na margem do rio Naf", declarou o comandante da guarda costeira do Bangladesh, S. M. Ariful Islam, à agência de notícias francesa AFP.