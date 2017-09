Actualidade

As temperaturas vão descer até sexta-feira entre 04 a 08 graus Celsius devido a uma massa de ar polar, que vai provocar também um aumento da intensidade do vento, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que o dia de hoje ainda vai ser de céu pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade matinal e vento moderado de noroeste durante a tarde, com temperaturas ainda agradáveis.

"No entanto, amanhã [quinta-feira] vamos ter uma alteração significativa do estado do tempo. Até ao início da manhã as temperaturas mantêm-se como estão hoje, mas gradualmente vamos começar a sentir uma descida da temperatura, sobretudo da máxima", explicou.