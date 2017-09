Actualidade

O Palácio de Belém vai abrir as suas portas entre 21 e 24 deste mês para a 2.ª Festa do Livro, que nesta edição terá uma homenagem à atriz e fundadora do PS Maria de Jesus Barroso.

O humorista Ricardo Araújo Pereira e a cantora e compositora Luísa Sobral também vão participar nesta Festa do Livro, uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destinada a promover a leitura, com uma programação cultural que inclui teatro, poesia, debates, música e cinema.

Na noite de sexta-feira, dia 22, vai ser exibido no Pátio dos Bichos o filme "Mudar de Vida", de Paulo Rocha, realizado em 1966, no qual Maria Barroso interpreta o papel de Júlia - numa homenagem à mulher do antigo Presidente da República Mário Soares.