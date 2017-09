Actualidade

A Coreia do Sul informou hoje ter realizado, com sucesso, o primeiro exercício de fogo real com mísseis de cruzeiro ar-terra, numa manobra que simulou o bombardeamento de instalações-chave na Coreia do Norte.

O exercício teve lugar na terça-feira em Taean, a 150 quilómetros a sudoeste de Seul, de cujo espaço aéreo um caça F-15K disparou um míssil de longo alcance Taurus, que percorreu 400 quilómetros antes de atingir o alvo definido em águas em frente à costa de Gunsan, detalhou a Força Aérea.

O êxito e precisão do exercício mostra "a capacidade do Exército para responder a um ataque inimigo, assim como para lançar ataques com precisão contra alvos estratégicos, mesmo de longe", afirmou a Força Aérea num comunicado reproduzido pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.