O presidente da Comissão Europeia admitiu hoje que não é previsível que num futuro próximo a Turquia reúna as condições para aceder à União Europeia e instou Ancara a parar de insultar os Estados-membros e líderes europeus.

Dirigindo-se ao Parlamento Europeu por ocasião do discurso sobre o Estado da União, Jean-Claude Juncker lembrou que qualquer negociação com países candidatos assenta, acima de tudo, no "Estado de Direito, justiça e valores fundamentais", o que, argumentou, "afasta a Turquia" da adesão.

Segundo Juncker, "há já um tempo considerável que a Turquia se tem afastado" dos valores europeus e, como tal, da UE.