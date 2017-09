Brexit

O presidente da Comissão Europeia defendeu hoje a celebração de uma "cimeira especial" a 30 de março de 2019, no primeiro dia "pós-Brexit", que assinale o nascimento de uma nova União Europeia a 27 mais unida, forte e democrática.

Na parte final do seu discurso sobre o Estado da União, proferido perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Jean-Claude Juncker abordou a questão do 'Brexit', apontando que "29 de março de 2019 será o dia em que o Reino Unido deixará a União Europeia", num momento que classificou como "muito triste e trágico" na história do projeto europeu.

"Mas devemos avançar, porque o 'Brexit' não é tudo, não é o futuro da Europa. A 30 de março de 2019 seremos uma União a 27, e proponho que nos preparemos bem", disse, lembrando que algumas semanas depois da concretização da saída do Reino Unido terão lugar (em maio) as eleições europeias, "um encontro importante com a democracia europeia".