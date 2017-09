Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu hoje em alta ligeira a estimativa da procura mundial de petróleo tanto para este ano como próximo e sublinhou que os operadores esperam uma subida do preço do barril, ainda que modesto.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, hoje divulgado em Paris, a AIE indica que as estimativas do consumo apontam para um aumento de 1,6 milhões de barris por dia em 2016 para um total de 97,7 milhões de barris por dia e de 1,4 milhões de barris por dia em 2018 para 99,1 milhões de barris por dia. Estas previsões apontam para aumentos de 100.000 barris em ambos os anos face às estimativas de agosto.

Paralelamente, a AIE sublinha que a produção diminuiu em agosto, pela primeira vez nos últimos quatro anos, para 97,7 milhões de barris por dia, menos 720.000 barris por dia do que em julho.