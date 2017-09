Actualidade

O presidente do PSD disse hoje em Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere (distrito de Santarém), que o partido não ficará de fora da discussão sobre os "grandes eixos de afirmação de Portugal nos próximos anos".

Pedro Passos Coelho, que hoje se reuniu com autarcas social-democratas de cinco concelhos do distrito de Santarém afetados pelos incêndios deste ano, afirmou que a declaração feita terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, apelando a um consenso numa "estratégia nacional que permita uma década de convergência com a União Europeia", não constitui uma novidade e que o PSD "participará sempre" na discussão de matérias que "pertencem ao país".

O líder social-democrata afirmou que as questões da coesão do território, da qualificação dos recursos, de aposta na valorização estratégica do país não constituem novidade e estavam já consensualizadas, não sendo matéria para um "concurso de ideias".