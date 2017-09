Actualidade

O limite mínimo para reembolsos de IVA em compras feitas em Portugal por turistas residentes fora da União Europeia vai subir, de 49,88 euros, para 75 euros a partir de 01 de janeiro.

O limite foi alterado em fevereiro, pelo mesmo diploma que criou o regime de reembolso eletrónico do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em vigor em Portugal desde 01 de julho, mas o aumento do limite mínimo para beneficiar da isenção do imposto só vigora a partir do próximo ano.

A Autoridade Tributária (AT), num ofício de 31 de julho, explica aos serviços que, "tendo em vista manter um critério único" durante o período transitório, entre julho e o final deste ano, se mantinha a aplicação "a todas as transações realizadas até 31 de dezembro de 2017 o limiar mínimo de 49,88 euros".