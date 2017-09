Actualidade

O secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, disse ao ministro da Defesa português, Azeredo Lopes, que Portugal é "um aliado antigo e de confiança" e agradeceu "o apoio continuo aos esforços de segurança da NATO".

"Estamos juntos e unidos contra aqueles que desejam prejudicar os nossos países. Precisamos da contínua cooperação entre os dois países e de aumentar o nosso compromisso. Quando a situação de segurança muda, devemos mudar também com ela", disse o general Mattis no início de um encontro na terça-feira no Pentágono, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo executivo norte-americano.

Durante a reunião, que aconteceu na terça-feira, os dois responsáveis discutiram a proposta portuguesa de criação de um centro de segurança atlântica na Base das Lajes, nos Açores, que poderia vir a ser considerado um centro de excelência NATO.